Институт войск национальной гвардии принимает поздравления с высокой наградой

Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации награжден орденом Жукова.

Высшее учебное заведение, поступить в которое мечтают многие молодые всеволожцы, отмечено наградой за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, и подготовку квалифицированных специалистов.

Указ о награждении института подписал Президент Российской Федерации. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов поздравил командование и личный состав вуза с высокой государственной наградой.

За 75 лет существования военного института для войск национальной гвардии РФ подготовлено более 30 тысяч офицеров, из них с золотой медалью – 312 человек, с отличием – почти 2,5 тысячи человек. Более пятидесяти выпускников стали генералами.

Фото пресс-службы ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»