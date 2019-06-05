Всеволожцы получили информацию о бюджете из первых рук

Сегодня в КДЦ «Южный» состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Ленинградской области за 2018 год. Рассказал о главном экономическом документе региона и ответил на вопросы граждан председатель комитета финансов Роман Марков.

Значительные капиталовложения в прошедшем году были направлены на развитие Всеволожского района. Так, за средства бюджета были приобретены 14 детских садов – 2 в Сертолово, 9 в Мурино и 3 в Кудрово. На эти цели было выделено почти 1,7 млрд рублей. Также около 900 млрд рублей область потратила на приобретение двух новых школ в Мурино.

Около 70 млн рублей из бюджета Ленобласти пошли на благоустройство дворов и общественных территорий, еще 60 млн – на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, а 27 миллионов – на приведение в порядок объектов водоснабжения и водоотведения.

Рассказывая об экономическом развитии Всеволожского района, Роман Марков отметил строительство селекционного генетического центра крупного рогатого скота на Племзаводе «Бугры», запуск производства рапсового масло на Племзаводе «Приневское» и введение в эксплуатацию комплекса по выращиванию овощей на предприятии «Выборжец».

Участники слушаний имели возможность задать вопросы финансистам и получили в подарок книгу «Бюджет для граждан», разработанную и составленную сотрудниками комитета финансов.

Фото Антона ЛЯПИНА