На Фестиваль флорбола во Всеволожске съехались более 120 спортсменов

В микрорайоне Южный города Всеволожска в День защиты детей прошел VIII Фестиваль флорбола. Соревнования собрали более 120 спортсменов из Всеволожского района, Всеволожска, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Глава администрации района Андрей Низовский и руководитель хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» Владимир Гайдуков поздравили ребят и тренеров со спортивным праздником, пожелали им упорства в достижении победы и спортивных успехов. Андрей Низовский вручил юным спортсменам сертификат на приобретение спортивной формы и инвентаря.

Открылся фестиваль символическим вбрасыванием Андрея Низовского и шестилетнего воспитанника клуба «Всеволожск» Никиты Овчеренко.

Формат фестиваля предусматривал игры двух команд: сборная команда Всеволожска и Всеволожского района (хозяева фестиваля) и сборная команда Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Переходящий кубок достался хозяевам фестиваля.

Все участники были награждены дипломами, медалями и ценными подарками.

Лучший вратарь, мальчики – Максим Вахрушов (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск), Владимир Журбин («Титан», п. Гарболово).

Лучший нападающий, девочки – Юлия Кочанова («Старт», г. Отрадное), мальчики – Александр Гармаш (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск).

Лучший защитник, девочки – Ксения Терник («СПб ГБУ СШОР по хоккею», г. Санкт-Петербург), мальчики – Даниил Челидзе («Старт», г. Отрадное).

Лучший бомбардир, девочки – Дарья Николаева (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск), мальчики – Андрей Клюс (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск).

Приз зрительских симпатий, девочки – Лина Червякова («ФИЛИ», г. Москва), мальчики – Игорь Домбровский («Центр хоккея на траве», Санкт-Петербург).

Любовь ЗАЙЦЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА