На празднике книги во Всеволожске ребята встретятся с детским писателем Евгенией Малинкиной

В парке Всеволожского центра культуры и досуга 6 июня в 11.00 пройдет праздник книги «Читающий город», посвященный 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В переулке Щедрости все желающие смогут принять участие в буккроссинге. На улице Читателей проведут литературные викторины.

На площади Веселых затей пройдет встреча с детским писателем Евгенией Малинкиной, автором детских книг «Ловушка для пришельца», «Похищение призрака в тапке», «Тайна шкатулки с привидением», «Привет от котлет» о приключениях кота Страуса, инопланетянина Тунгусика и др. На проспекте Мастеров проведут мастер-класс «Веселые поделки». В сквере Добрых сказок будет работать сказочная фотозона. На улице Художников дети смогут порисовать на асфальте.

В Большом зале Всеволожского ЦКД покажут спектакль Молодежного драматического театра-студии «Отражения» по произведениям С. Козлова – «Здорово, что мы есть друг у друга!» Гости праздника, пришедшие в костюме литературного героя, получат призы.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива