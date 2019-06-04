Ленинградская область готовит усиленное питание для буренок

В девяти районах 47-го региона начались работы по уборке многолетних трав. Хозяйства Всеволожского района не остались в стороне.

На данный момент скошено 4,5 тыс. га кормовых угодий, заготовлено 37,7 тыс. тонн силоса и 2,8 тыс. тонн сенажа.

По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, Ленинградская область – лидер среди регионов России по производству молока, и в основе ее побед немаловажную роль играет хорошая кормовая база, а первый укос считается самым питательным.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива