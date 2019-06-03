Отчет об исполнении областного бюджета представят во Всеволожске

В КДЦ «Южный» 5 июня состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год. Жителей Всеволожского района и гостей из других районов, которым интересны особенности бюджетного процесса, ждут к 12.00 по адресу: Всеволожск, ул. Московская, д. 6.

На слушаниях с докладами выступят председатель областного комитета финансов Роман Марков, председатель комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим и председатель комитета по молодежной политике Алексей Орлов. Официальные лица расскажут участника слушаний о том, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства.

Кроме того, на мероприятии будет представлена брошюра «Бюджет для граждан», авторы которой представили весь бюджетный процесс в виде инфографики – различных рисунков диаграмм и таблиц.