Лучший дружинник Ленинградской области работает в Новом Девяткино

В Ленобласти подвели итоги ежегодного конкурса дружинников. Победителем был признан боец добровольной народной дружины Новодевяткинского поселения Максим Зараковский.

Лучший дружинник совместно с полицией патрулировал улицы Нового Девяткино в течение года и помог задержать 20 правонарушителей.

Кроме того, по итогам прошлого года лучшей народной дружиной 47-го региона стала команда из Заневского поселения. Второе место заняли дружинники из «Киришинефтеоргсинтез», третье место у добровольцев из Новодевяткинского поселения.

В конкурсе приняли участие 19 дружинников и 8 команд добровольцев Ленинградской области.