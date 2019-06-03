Лучшие голоса Всеволожского района выступили на конкурсе

Вокальный конкурс «Голос Всеволожского района», состоявшийся в Международный день защиты детей, открылся незабываемым прологом, в котором участвовали: лауреат международных конкурсов, солист театра «Мюзик-Холл» Валентин Князев; студия бального танца «Овация» (КДЦ «Южный») и вокальная студия Ольги Лис (КДЦ «Бугры»).

С приветствием к участникам обратился глава администрации района. Андрей Низовский поздравил юных вокалистов с праздником детства, пожелал успехов и выразил уверенность, что будущее Всеволожского района – за подрастающим поколением.

Тридцать участников, многие из которых, несмотря на юный возраст, уже не первый год занимаются вокалом, один за другим выходили на сцену КДЦ. Этот конкурс, как показал опыт трёх предшествующих лет, служит стартовой площадкой для новых звёзд. Поэтому готовились к нему серьёзно.

Мастерство вокалистов жюри оценивало в трёх возрастных категориях. Самой многочисленной была младшая группа участников – дети от семи до десяти лет.

Первое место завоевал восьмилетний исполнитель Арсений Маврин («Маленький трубач», муз. С. Никитина, сл. С. Крылова), у которого уже приличный список побед в разных конкурсах: этот обаятельный артистичный мальчик – лауреат I степени конкурса «Ладожская звездочка», лауреат III степени районного фестиваля художественного творчества «Звездная мозаика», обладатель серебряного ордена и диплома за участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества» в Санкт-Петербурге.

Второе место – у десятилетней обаятельной вокалистки Александры Кузьминой, исполнившей песню «Вереск судьбы» (муз. Алексея Ольханского при участии Миланы Жарёхиной, сл. Елены Олейник, Алексея Ольханского). Девочка занимается вокалом, в этом году приняла участие в мюзикле «Пеппи Длинный чулок», который с успехом прошел в ДК Газа. Саша не только прекрасно поёт, но и прекрасно держится на сцене.

Тртеье место жюри присудило Полине Поповой за вокальный номер «Волшебник – джаз» (муз. Д. Чуракова, сл. Э. Устинова).

Специальными дипломами были отмечены: Лилия Романюк с формулировкой «За обаяние и попадание в сценический образ» и Офелия Розова – «За искрометность и артистичность».

В группе участников от 11 до 14 лет победила Александра Капанадзе (11 лет), лауреат II степени 2018 года «Голос Всеволожского района», покорившая весь зал своим исполнением песни из репертуара Аллы Пугачевой «Арлекино».

Второе место в этой категории не присуждалось, а третье место завоевала одиннадцатилетняя Юлия Доровских (Л. Коэн «Аллилуйя» из мультфильма «Шрек»).

Специальными дипломами жюри отметило Элину Салакину – за выразительное исполнение и обаяние («Белая кошка» из репертуара группы «Мельница») и Сюзанну Мукаилову («Гуси-лебеди») – за проникновенное исполнение и попадание в сценический образ.

Старшая группа участников от 15 до 18 лет была самой немногочисленной. Первое и второе места не присуждались. Третье место у выпускницы Всеволожской ДШИ им. Глинки семнадцатилетней Алены Клименко (Вадим Егоров «Панамки»).

Специальный диплом «За перспективу в профессии» жюри присудило Валерии Орловой за яркое и проникновенное исполнение песни «Нас бьют, мы летаем» (Джахан Поллыева, Андрей Ктитарев).

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА