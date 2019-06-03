Из мальчиков – в настоящие мужчины

13 призывников Всеволожского района отправились сегодня, 3 июня, на военную службу в Вооруженные силы РФ. Всего в рамках весенней призывной кампании из Военного комиссариата Всеволожского района в ряды Российской армии будет призвано более 200 ребят.

Среди новобранцев Виктор Шевцов – племянник танкиста Олега Мрачко, геройски погибшего в Афганистане и награжденного посмертно орденом Красной Звезды.

– Окончив Электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени А. С. Суханова по специальности «слесарь», я решил отдать долг Родине и оправиться на службу в армию, – говорит Виктор Шевцов. – Очень хотелось бы стать пилотом или танкистом, но пока неизвестно, в какой род войск меня определят. Это станет ясно только после прибытия в областной призывной пункт. После возвращения из армии, возможно, пойду учиться в вуз. Высшее образование – трамплин. Думаю, что благодаря полученным знаниям удастся хорошо трудоустроиться. Правда, не исключаю возможности остаться служить дальше по контракту.

– Думаю, что служба в вооруженных силах позволит избавиться от опеки и воспитает из нашего мальчика настоящего мужчину, – отметила мама Виктора – Майя Шевцова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА