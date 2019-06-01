День защиты детей отметили на Юбилейной площади во Всеволожске

Веселое шоу с аниматорами для детворы устроили сегодня, 1 июня, организаторы Дня защиты детей на Юбилейной площади Всеволожска.

С праздником лета ребят поздравил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Сейчас наша главная задача – организовать правильный отдых детей, – отметил Андрей Низовский. – Ребята должны хорошо отдохнуть за лето и с новыми силами приступить к учебе в сентябре. Желаю всем детям плодотворного лета. Кроме того, с Юбилейной площади сегодня по традиции стартует молодежная программа по трудоустройству подростков. Ребята вносят свой посильный вклад в то, чтобы родной город Всеволожск был чистым и благоустроенным. В нынешнем году число желающих трудоустроиться подростков увеличилось вдвое.

После торжественных речей над площадью взвились три флага, а затем началось праздничное гулянье. Артисты-аниматоры проводили флешмобы, показывали фокусы. Ребятня задорно вместе с мультяшными героями танцевала, соревновалась в ловкости и, вообще, весело проводила время.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА