Алексей Баранов: путь от кавголовского орленка до главного тренера сборной

26 мая исполнилось 65 лет мастеру спорта международного класса Алексею Леонидовичу Баранову.

Он является представителем известной спортивной династии. Его отец – Леонид Алексеевич Баранов – Почётный гражданин Всеволожского района, заслуженный тренер РСФСР, долгое время возглавлял Кавголовскую спортивную школу. Сестра Алексея Баранова – Ирина Леонидовна, когда училась в Токсовской средней школе, выступала на всесоюзных лыжных соревнованиях в составе сборной команды Министерства просвещения. Алексей родился в Токсово 26 мая 1954 года. Обучаясь в Токсовской средней школе, проявил склонность к спорту. Рано начал заниматься лыжным двоеборьем в Кавголовской СДЮШ ОР Леноблспорткомитета. В 1969–1970 годах становился чемпионом СССР среди юношей. Среднюю школу в Токсово окончил в 1971 году.

Начиная с 1972 года Алексей Баранов в течение 10 лет входил в основной состав сборной СССР. В это время журналисты писали, что, когда он бежит по лыжне, «то под ним шипят лыжи и плавится снег». Алексей Баранов стал победителем ряда международных соревнований по лыжному двоеборью (в Финляндии, Польше, Германии, Норвегии, СССР). В 1972–1974 годах был чемпионом СССР среди юниоров. В 1974 году стал серебряным призёром Спартакиады СССР в составе команды Ленинградской области. В 1976, 1977, 1978 и 1980 годах был чемпионом СССР. Стал чемпионом Спартакиады РСФСР 1980 года в составе команды Ленинградской области. А в 1976 году ему была оказана высокая честь – представлять СССР на Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия). На Олимпиаде он выступал в одной команде с легендами спорта: Николаем Ноговицыным и Валерием Копаевым.

В 1978 году А. Л. Баранов окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. Герцена. С 1982 года и до сего дня находится на тренерской работе. Сначала был старшим тренером Центрального совета общества «Динамо». С 1984 по 2006 год его привлекали к работе со сборными командами СССР, РСФСР, России и Ленинградской области. Много лет работал тренером в Кавголовской спортивной школе. В 1999 году ему присвоили звание «Заслуженный тренер России». В 2015 году Алексей Леонидович избран на должность главного тренера олимпийской сборной России по лыжному двоеборью.

За это время подготовил бронзового призёра Олимпийских игр (Нагано, Япония, 1998 год) по лыжному двоеборью Валерия Столярова, мастера спорта международного класса Сергея Матвеева, участника Олимпийских игр 2006 года Дмитрия Матвеева, призёра Всемирной универсиады 2008 года Александра Никифорова. Его ученица Алёна Сутягина в 2016 году стала чемпионкой России по лыжному двоеборью, в 2017 году – победительницей этапа Кубка мира, завоевала 3­е место на Всемирной универсиаде 2017 года. Его воспитанник Виталий Иванов в 2018 году стал чемпионом России, а в 2016 году – олимпийским чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров. Ряд воспитанников Алексея Баранова из числа двоеборцев Ленинградской области стали чемпионами России (1998–2012 годы).

Алексей Леонидович постоянно проживает в посёлке Токсово. Подполковник спецслужб в запасе. У него три сына. Они тоже приобщились к спорту. Сын Андрей – мастер спорта, хорошо выступал в юношеских соревнованиях по лыжному двоеборью, стал чемпионом вузов Санкт-Петербурга. Сын Леонид – призёр всесоюзных юношеских соревнований по лыжному двоеборью. Подрастают двое внуков и четыре внучки. Внук – Максим Баранов (первоклассник) – в этом году выиграл городские соревнования по фристайлу в Санкт-Петербурге. Пятилетняя внучка Виктория тоже успешно выступает в фристайле.

Мы поздравляем Алексея Леонидовича Баранова с днём рождения и желаем ему новых достижений в жизни.

Валерий СТОЛЯРОВ, заслуженный мастер спорта РФ