Создание совета многоквартирного дома – не только обязанность собственников квартир, но и возможности

Как управляют нашим домом? Всё ли мы знаем?

Каждый из нас раз в месяц находит в своём почтовом ящике квитанцию на оплату коммунальных услуг, и каждый раз мы думаем: «Ну чего ж опять столько платить?! Почему выходит так дорого?». И мы поворчим, да и заплатим. А ведь есть же возможности и контролировать эти расходы, и даже уменьшить их. Просто для этого нужно что-то сделать самим, а не полагаться полностью на честность управляющей компании. Для управляющей компании содержание домов, в которых находятся наши с вами квартиры, – это бизнес. Задача управляющего – получить прибыль от этой деятельности. А возможностей получить дополнительный доход от управления многоквартирным домом достаточно: это и подключение к электрической сети дома торговых павильонов и ларьков, и увеличение «расходов» на общедомовые нужды, и распоряжение общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, и многое другое.

Мало кто задумывается о том, что его собственность – это не только сама квартира, но ещё и некоторая часть всего имущества многоквартирного дома, которое считается общим. Точный перечень общего имущества даёт статья 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации. Я не буду приводить текст этой статьи, каждый легко найдёт эту информацию в интернете.

Проще говоря, собственнику квартиры в многоквартирном доме принадлежат и наружные стены (фасады), и крыша, и лестничные площадки, и подвальные помещения с фундаментом, и все коммуникации – электрические провода, канализация, водопровод, отопление. Каждый имеет право на это имущество пропорционально площади своей квартиры, и без его согласия никакая управляющая компания не вправе распоряжаться этим имуществом. Поддерживать в рабочем состоянии, ремонтировать – да, а вот, например, сдать в аренду, поменять на другое – нет. Такое решение может принять только общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.

Ох как же мы не любим участвовать в собраниях! Это же нужно тратить своё время, разбираться в деталях, объяснять другим свою точку зрения. Некогда! И так куча дел. Пусть оно как-то само. А потом удивляемся – почему такая стоимость в квитанции? Почему нужно платить за отопление в июле? Откуда на крыше столько антенн, и чьи они вообще? А ведь всё можно решить.

В любом доме найдётся два-три неравнодушных человека, которым под силу взять ситуацию в свои руки. Нет, я не призываю вас отказаться от услуг управляющей компании и всё делать самим. К чему крайности? Но хотя бы создать домовой комитет или совет дома, который сможет от лица всех собственников контролировать деятельность управляющей компании. Да и для управляющей компании такая активность собственников будет скорее плюсом.

По словам Михаила Бурцева, генерального директора управляющей компании ООО «Комсервис», управлять многоквартирным домом, в котором создан совет дома, для управляющей организации намного удобнее: «В таком многоквартирном доме всегда есть непосредственный контакт с собственниками, можно оперативно принимать решения о проведении работ, эффективно воздействовать на должников».

Такой совет не нужно нигде регистрировать, нет надобности открывать счёт в банке. Просто этим неравнодушным людям нужно провести общее собрание собственников и зафиксировать решение о создании совета дома. Необязательно собирать всех вместе в одно время, достаточно заочной формы проведения собрания. Подготовьте бюллетень с вопросами для голосования, положите каждому в почтовый ящик, а потом пройдите по квартирам и соберите заполненные бланки. Заодно познакомитесь с соседями, да и себя покажете.

На основании заполненных бланков составите протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о создании совета дома и перечне полномочий совета. Обязательно передайте копию этого протокола в канцелярию вашей управляющей компании. Вот после этого с представителями совета дома обязаны будут считаться в управляющей компании – отвечать на запросы, сообщать, на что и каким образом тратятся собранные с жильцов деньги. И тогда вы, как собственники, сможете также участвовать в управлении. Например, сможете установить стоимость за использование общего имущества.

Если на первом этаже вашего многоквартирного дома находится отделение банка или магазин торговой сети, то почти наверняка на фасаде установлены кондиционеры, а иногда и воздуховоды до самой крыши. Кто-то скажет: «Да и что? Какая ерунда!» Но получается, что эти организации используют ваше имущество для своих нужд. Пока собственники не установят стоимость за такое использование общего имущества, ни банк, ни магазин могут ничего не платить. Однако некоторые недобросовестные представители управляющих компаний часто берут с таких магазинов и банков плату за пользование общим имуществом, хоть не имеют на это никаких прав. Собственники же не только ничего не получают, но зачастую даже не подозревают об этом. А ведь полученные средства могли бы пойти на текущий ремонт кровли, оплату уборки лестниц или на пополнение фонда капитального ремонта вашего дома. Совсем немного усилий – и вы уже увидите результат в квитанции. Да ещё и убережёте от соблазна тех, кто мог бы, используя вашу неосведомлённость, преступить закон.

Будьте ответственными! Любое дело будет успешным, если делать его вместе!

Дмитрий НОСОВ