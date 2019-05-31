Соглашение о строительстве развязки в Кудрово подпишут на ПМЭФ-2019

Администрация Ленинградской области и российское подразделение ИКЕА намерены подписать инвестиционный договор о строительстве развязки и подъезда к ТПУ «Кудрово» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили окончательную схему строительства улично-дорожной сети около ТЦ «МЕГА Дыбенко» и последние детали передачи имущества в собственность региона в ходе совещания с заместителем председателя правительства региона Михаилом Москвиным.

– К лету 2020 года будет готов проект развязки и примыкающей улично-дорожной сети, начало строительства – 2021 год, – отметил Михаил Москвин.

По условиям соглашения ИКЕА передаст на баланс ГКУ «Ленавтодор» построенные ею ранее дорожные объекты и вложит 700 млн рублей в проектные работы и начальный этап строительства.