«Караван дружбы» отправится на встречу с министром иностранных дел

Представители Международного проекта «Караван дружбы на Дороге жизни» примут участие в семинаре-встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На мероприятии обсудят вопросы, связанные с активизацией международных связей и ролью некоммерческих организаций.

Об этом сегодня, 31 мая, на заседании Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района рассказал руководитель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству», инициатор и основатель «Каравана дружбы» Юрий Паламарчук.

– «Караван дружбы» способствует восстановлению некогда прерванных добрососедских отношений между народами, – говорит Юрий Паламарчук. – Место, откуда стартовал проект было выбрано не случайно. Это один из символов Великой Отечественной войны – монумент «Цветок жизни» на Дороге жизни. Ведь благодаря сплоченности всего советского народа был одержан верх в одном из самых тяжелых военных противостояний XX века.

В ближайшее время участники «Каравана дружбы» отправятся в путешествие по странам Ближнего Востока.

Ирэн ОВСЕПЯН

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