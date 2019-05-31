Дружелюбия в Ленинградской области стало больше на 2,9 %

Доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные и межэтнические отношения в 47-м регионе, выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,9 процента.

Об этом сегодня, 31 мая, заявил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Евгений Сиренький на заседании совета по межнацсотрудничеству при администрации Всеволожского района.

Евгений Сиренький сообщил, что по итогам единой оценки степени благоприятности сферы этноконфессиональных отношений Всеволожский район признан территорией с повышенной напряженностью. Поэтому с целью улучшения ситуации было предложено разработать механизмы оценки и коррекции ситуации, а также наладить активное взаимодействие с представителями разных диаспор и конфессий.

Как отметила заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько, в районе проведут ряд значимым этноконфессиональных праздников, направленных на укрепление межнациональных отношений.

– В нынешнем году Всеволожск станет площадкой, на которой пройдет межрегиональный фестиваль «Созвучие культур», – рассказала Светлана Валерьевна. – Этот проект был отмечен на федеральном уровне, как и традиционный татарско-башкирский Сабантуй в Энколово. Кроме того, совсем скоро в районе пройдут марийский праздник «Пеледыш пайрем – 2019» и фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Безусловно, для успешного формирования и реализации национальной политики в укреплении межнациональных отношений необходимо активное сотрудничество всех ветвей власти с общественными организациями.

В ходе мероприятия и. о. директора Всеволожской биржи труда Наталья Петрова рассказала о реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В нынешнем году уже поступило 552 заявления на участие в проекте. За три года реализации программы больше всего переселенцев осели во Всеволожском, Гатчинском и Кировском районах Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН

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