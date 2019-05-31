Во Всеволожске прием документов о строительстве объекта ИЖС или садового дома будет осуществляться по новому адресу

С 3 июня прием уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома будет вестись в здании Центра муниципальных услуг Всеволожского района.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 14а, помещение 2, по понедельникам и средам с 14.00 до 17.00 и по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00. По пятницам прием документов вестись не будет.

Телефон для справок: 8 (813-70) 38-007 (многоканальный), e-mail: vsev-mfc@mail.ru