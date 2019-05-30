Сеть ветстанций Всеволожского района расширилась

Сразу три новые ветеринарные станции начали работу в нашем районе. Вчера, 29 мая, руководители всеволожской ветеринарии и многочисленные приглашенные гости из других районов Ленинградской области в торжественной обстановке открыли специализированные ветклиники в городе Мурино, Куйвозовском сельском поселении и на берегу Ладожского озера.

В числе почетных гостей были председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и главный ветеринарный врач Ленобласти Идрис Идиатулин.

– В Ленинградской области создаётся сеть современных ветстанций. Наш регион – лидер России в агропромышленном комплексе, ему соответствует высокий уровень оказания ветеринарной помощи. Это обеспечивает здоровье жителей региона, позволяет сохранять эпизоотическое благополучие области, – отметил заместитель председателя правительства 47-го региона Олег Малащенко.

Все новые ветеринарные станции расположены в удобных, приспособленных для приема четвероногих пациентов зданиях, имеют современное оборудование, укомплектованы штатом высокопрофессиональных сотрудников. Там готовы – и уже оказывают помощь домашним и сельскохозяйственным животным, проводят профилактические мероприятия.

Ветеринарный участок на Ладожском озере, имеющий статус регионального центра эпизоотического и экологического мониторинга, также занимается экспертизой рыбы и рыбной продукции, участвует в выпуске молоди ценных промысловых рыб.

Всего в систему государственной ветпомощи Ленинградской области входит 47 ветеринарных станций, 21 клиника и 9 аптек.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Дмитрия АРШАНИЦЫ