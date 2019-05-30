Навигатор поможет записать школьника в кружок

Новая информационная система Ленинградской области – портал «Навигатор дополнительного образования» – поможет записать ребенка в кружки и секции в преддверии наступающего учебного года. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования районного комитета по образованию Татьяна Мальцева рассказала о принципах работы новой системы.

– Что такое Навигатор дополнительного образования детей?

– В Ленинградской области в целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» запущена региональная автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области». Это информационный портал с региональным и муниципальными сегментами, позволяющий семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями.

– Как будет работать Навигатор дополнительного образования детей?

– Учреждения, реализующие общеобразовательные программы дополнительного образования (во Всеволожском районе это – общеобразовательные школы, Дворец детского и юношеского творчества, школы искусств), имеют возможность самостоятельно зарегистрироваться на сайте навигатора, публиковать дополнительные общеразвивающие программы, записывать детей в группы, составлять расписание занятий и вести журнал посещаемости.

Региональным оператором по функционированию Навигатора определен региональный модельный центр дополнительного образования детей, созданный на базе Центра «Ладога». Во Всеволожском районе определен муниципальный модельный центр дополнительного образования детей, созданный на базе Дворца детского (юношеского) творчества.

– Что требуется от родителей, которые хотят, чтобы их ребёнок был зачислен на дополнительную общеразвивающую программу на 2019–2020 учебный год? Как это сделать правильно при помощи Навигатора дополнительного образования детей?

– Во Всеволожском районе в 2019–2020 учебном году вводится система электронной записи в детские объединения (кружки, секции и т.д.) образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы.

Чтобы зачислить детей в кружки и секции, родителям нужно выполнить несколько пошаговых операций:

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования https://р47.навигатор.дети/ Процедура регистрации очень простая. В образовательных учреждениях размещены Инструкции (в том числе видеоинструкция выполнения процедуры регистрации), сотрудники учреждений, ответственные за работу с Навигатором, ответят на возникающие вопросы.

Регистрируйтесь в Навигаторе уже сейчас, заполняйте свой профиль, выбирайте кружки и секции, добавляйте их в Избранное, чтобы не потерять.

Более подробная информация о правилах зачисления, работе Навигатора и реестре предлагаемых программ будет размещена на официальных сайтах учреждений ближе к началу нового учебного года. Переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Выбрать для ребенка из каталога Навигатора дополнительную общеразвивающую программу и записаться на обучение (подать заявку). Мы рекомендуем вам подавать заявки на обучение в кружках в 2019–2020 учебном году с 1 августа 2019 года.

Шаг 3. Получить уведомление от образовательной организации о решении на зачисление ребенка.

Ссылка на сайт комитета по образованию, где размещена информация о Навигаторе: https://komitet.vsevobr.ru/home/navigator-do/

Фото Антона ЛЯПИНА из архива