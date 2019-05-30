Андрей Низовский поручил устранить недочеты благоустройства в Южном

В ходе рабочей поездки глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил спортивно-досуговое пространство в микрорайоне Южный, которое в прошлом году было благоустроено по программе «Комфортная среда».

Увиденным результатом Андрей Низовский остался недоволен и дал подрядчику две недели на устранение всех имеющихся проблем:

– Вместо газонов валяются камни, уровень земли находится выше уровня дорожек, естественно, вся грязь пойдет на детские площадки. Футбольные ворота не закреплены. Для нас важны цена и качество работ, поэтому, если в течение обозначенного времени подрядчик не успеет выполнить все наши замечания, – больше мы с ним работать не будем.

Глава администрации также пообещал сделать резиновое покрытие, которое не было предусмотрено по контракту.

Кроме того, на этой неделе победители проекта партиципаторного бюджетирования «Решаем вместе!» с работниками администрации района осмотрели площадки, на которых в скором времени появятся объекты. Так, в микрорайоне Южный на улице Аэропортовской появится роллердром, а территория возле станции Бернгардовка обретет свое лицо. В начале июня должны быть разработаны сметы, а позже технические задания проектов. По предварительным прогнозам, летом уже начнется реализация инициатив.

Фото Антона ЛЯПИНА