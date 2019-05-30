Акция «Область без наркотиков» стартует в регионе 3 июня

С 3 июня по 2 июля на территории Ленинградской области проводится антинаркотическая акция «Область без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня.

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, потребления наркотических средств и содержания наркопритонов в районе можно по телефонам доверия. Сообщить анонимно о таких фактах можно с помощью формы обратной связи «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефон доверия по Всеволожскому району: 8 (813-70) 42-919, 8 999 045-12-71.