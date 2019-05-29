Центр интенсивного обучения химии открылся в Мурино

Современный Центр интенсивного обучения химии открылся сегодня, 29 мая, в Муринском центре образования № 1.

Интерактивная периодическая система химических элементов имени Д. И. Менделеева с пультом, светящаяся чудо-стена с разными колбочками, которой управляют со специального сенсорного экрана, новейшее 3D-оборудование для лабораторных исследований – и это не полный список ноу-хау, которыми пополнилось новое пространство по изучению химии и проведению лабораторных опытов. Отметим, что в рамках мероприятия состоялось открытие бюста выдающегося ученого Д. И. Менделеева из бронзы и гранита. Ее автор – потомственный архитектор Алексей Архипов – работал над скульптурой три месяца.

Как подчеркнула на торжественном мероприятии заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько, «открытие Центра – новый шаг в развитии школы, который позволит совершенствовать знания благодаря новейшему оборудованию». По словам председателя комитета по образованию Ирины Федоренко, школа уже наладила сотрудничество с Российским гидрометеоролическим университетом и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Планируется также проводить совместные олимпиады.

– Думаю, Дмитрий Иванович Менделеев остался бы доволен таким современным кабинетом, – говорит учитель химии Иван Конев. – Учащиеся школы с раннего утра готовились к знаменательному событию. Например, старшеклассники 10 «В» проводили опыты и очень хотели, чтобы все прошло без сучка и задоринки. В последнее время интерес наших ребят к химии растет. Надеюсь, что благодаря современным технологиям будет повышаться качество знаний.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА