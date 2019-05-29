Современный коворкинг объединит молодых музыкантов Всеволожска

Одержимая музыкой талантливая молодежь Всеволожска отныне сможет реализовывать свои проекты в подростковом клубе «А-80», который открылся сегодня, 29 мая, во Всеволожске.

Двери оснащённого современными инструментами коворкинга открыты для всех ребят. Находится студия на улице Александровской, 80. График работы – с 11.00 до 23.00.

– Надеюсь, что новый центр станет местом притяжения молодежи, которая будет чувствовать себя комфортно в современно оборудованной студии, – отметила на открытии мероприятия заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Новейшие инструменты и звукозаписывающая техника позволят молодежи творить в самых разных жанрах – от рока до рэпа. Думаю, что с открытием студии жизнь молодежи во Всеволожске станет интереснее и закипит в музыкальном ритме.

По словам Светланы Валерьевны, опыт Всеволожска в создании коворкинг-центров интересен для всего региона. Скоро его обсудят в микрорайоне Южный, куда, как планируется, съедутся представители из Соснового Бора, Приозерска, Выборга и других райцентров.

– Сегодня во Всеволожском районе функционирует девять коворкинг-центров, – говорит директор Молодежного центра «Альфа» Елена Лаврова. – В перспективе открытие еще четырех пространств, среди которых молодежные клубы во Всеволожске, Сертолово, Щеглово. Думаю, что коворкинги делают жизнь молодежи интереснее и насыщеннее. Во Всеволожске представлены разные клубы, где ребята могут заниматься спортом, рисовать, а теперь музыкально развиваться.

Мероприятие сопровождалось дебютным выступлением одноименной группы – «А-80».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА