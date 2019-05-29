За участников конкурса сочинений «Я – гражданин России!» проголосовали более 7 тысяч пользователей

На 13 часов 29 мая на официальном сайте Стратегического партнерства «Северо-Запад» в рамках Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» проголосовал уже 7541 интернет-пользователь. До завершения народного голосования осталось меньше недели.

Ознакомиться с работами и отдать голос за понравившуюся может любой желающий. Честь Ленинградской области защищают 20 ребят. Все они учащиеся школ и техникумов. Наш район на конкурсе представляет студент первого курса Всеволожского агропромышленного техникума Илья Стасенко.

Илья учится на первом курсе факультета «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», а также занимается в Молодежно-подростковом клубе духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи имени Александра Невского. Илья отмечает, что в глубине души надеется на победу, но если она достанется не ему, то не расстроится, ведь у него немало достойных противников.

Поддержать работу Ильи можно, проголосовав на сайте Стратегического партнерства «Северо-Запад»: http://n-west.ru/ja-grazhdanin-rossii-2019.

– В прошлом году, когда онлайн-голосование было запущено впервые, по его итогам зафиксировано 6 800 голосов, отданных за понравившиеся работы. В 2019 году активность интернет-пользователей заметно возросла. За две недели, что идет народное голосование, в поддержку сочинений отдан 7 541 голос, и цифра продолжает расти, – комментирует пресс-служба оператора конкурса – Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Наибольшая активность отмечена в возрастной категории «11 классы». За рассуждениями о гражданственности будущих выпускников уже проследили 2 410 интернет-пользователей. Всего на сайте Стратегического партнерства «Северо-Запад» размещено 219 сочинений.

Интервью Екатерины Королевой с Ильей Стасенко читайте в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».