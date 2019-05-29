Долг, ставший причиной отключения горячей воды во Всеволожске, сегодня будет погашен

Задолженность «Всеволожских тепловых сетей» перед компанией «Газпром межрегионгаз», ставшая причиной прекращения подачи газа в котельные Всеволожска, будет погашена сегодня. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Теперь от поставщика газа зависит, как быстро заработают котлы и горячая вода потечет из кранов в квартирах. Вторая задача – исключить подобные болезненные для населения «споры хозяйствующих субъектов». А это – поступление соответствующих коммунальных платежей «Всеволожским тепловым сетям», – отметил Андрей Низовский.

Всеволожские котельные остановились вчера, 28 мая, когда «Газпром межрегионгаз» прекратил поставку газа. Без горячей воды остался почти весь город.