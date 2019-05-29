Всеволожские предприниматели наладят выпуск мягких и полутвердых сыров

ЗАО «Племенной завод Приневское» в конце августа завершит реконструкцию завода по переработке молочной продукции. В рамках модернизации планируется увеличить ассортимент производимых сыров. На реализацию проекта было потрачено более 300 миллионов рублей.

Отметим, первоначально предполагалось, что реконструкция молочного завода завершится в 2018 году. Планы пришлось пересмотреть после того, как крупнейший агрохолдинг потратил более 100 миллионов рублей на запуск завода по производству комбикормов.

– Ежедневно на заводе планируется перерабатывать до 25 тонн коровьего и 3 тонны козьего молока, – рассказывает начальник цеха переработки ЗАО «Приневское» Владимир Гельбер. – Сейчас часть молока реализуем другим заводам. Но это – невыгодно. Поэтому для увеличения объемов производства, а также запуска новой линейки продукции решили реконструировать предприятие по выпуску молочной продукции. В рамках модернизации предприятие наладит выпуск мягких и полутвердых сыров. Параллельно планируется начать поиск рынков сбыта. К сожалению, сегодня трудно конкурировать с дешевой продукцией.

По словам собеседника, себестоимость производства качественных сыров достаточно высокая.

– Цена одного килограмма сыра формируется из стоимости не только молока, но и затрат на энергоносители, рабочую силу, – говорит Владимир Гельбер. – В отличие от зарубежных производителей, отечественные сыровары не получают дотаций, поэтому стоимость килограмма сыра, к примеру, в Финляндии дешевле, чем у нас. Однако мы надеемся, что благодаря высокому качеству нашей продукции завоюем нишу на внутреннем рынке.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива