Как во Всеволожске будут отмечать День защиты детей

Праздник для ребят, приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня сразу на нескольких площадках во Всеволожске.

На Юбилейной площади в 10.30 состоится торжественное открытие работы летних оздоровительных лагерей города Всеволожска и чествование семей, внесших вклад в достойное воспитание детей. На площади будут работать интерактивные познавательные станции «Город мастеров», проводиться мастер-классы. На выставке «Книжкин теремок» представят новинки детской литературы. Все желающие смогут принять участие в буккроссинге «Приходи, бери, читай».

Интерактивную программу проведут артисты театра «Miracles» и клоун-дуэт «Цветные тапочки». Перед гостями праздника выступят детские творческие коллективы города Всеволожска, а для сладкоежек пройдет акция «Люблю мороженое». Кроме того, всеволожцы увидят выставку «История семьи Всеволожских».

Всеволожский фонд «Ольга» проведет благотворительный марафон по сбору средств для занятий с детьми-инвалидами.

В 15.00 пройдет награждение детей – участников районной отчетной выставки победителей и призеров детского изобразительного и прикладного творчества «Всеволожская палитра».

С 11.30 до 16.00 на спортивной площадке в микрорайоне Южный будет проходить традиционный Всеволожский фестиваль флорбола. А в КДЦ «Южный» в 12.00 начнется IV Районный конкурс детского вокального творчества «Голос Всеволожского района 2019».

В 13.00 состоится открытие многофункциональной площадки у ДДЮТ Всеволожского района.

В 14.00 во Всеволожском центре культуры и досуга покажут спектакль «Мы к вам заехали на час» театра чемодан-дуэт «КВАМ».

В концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки в 16.00 состоится выступление оркестра русских народных инструментов Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива