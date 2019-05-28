Заслуженных всеволожцев наградили почетными знаками

Сегодня, 28 мая, в районной администрации прошла церемония награждения Почетным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском». В ходе заседания совета депутатов МО «Город Всеволожск» глава муниципального образования Ангелина Плыгун наградила жителей города, внесших вклад в его развитие.

– Эту высокую награду получают жители города, внесшие личный вклад в социально-экономическое развитие нашего города, – отметила Ангелина Александровна.

Почетным знаком награждены: директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» Людмила Беганская, главный специалист по работе с добровольными народными дружинами МКУ «Общественная безопасность и правозащита» Андрей Бодалев, заведующая поликлиникой ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Ольга Гончарова, директор МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» Людмила Горобий, участковый врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Александра Крылова, тренер отделения бокса МБУ «Всеволожская школа олимпийского резерва» Владимир Олейников.

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ