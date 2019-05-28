Во Всеволожске с 13 июня начнутся отключения горячей воды

Горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 6, включая микрорайон Бернгардовка, будет прекращено с 13 по 26 июня включительно в связи с остановкой котельной для проведения планового ремонта.

Как сообщают Всеволожские тепловые сети, с 09.00 13 июня до 23.00 26 июня во Всеволожске будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 6.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность следует сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. К месту возможной аварии не подходить.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива