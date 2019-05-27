Что посеешь, то и пожнешь

Раннее утро встает над полями. Кругом тишина: самый спокойный в природе час. Лишь изредка пролетит птица – и снова незыблемый, устойчивый покой, предвестник ясного утра. Через несколько минут вся эта тихая идиллия будет нарушена. На поля выйдет техника. Весенне-полевые работы во Всеволожском районе в самом разгаре. С утра до позднего вечера пропадают в поле механизаторы и агрономы. Вести с полей напоминают сводки. Цифры меняются каждый час.

С думой об урожае

Корреспонденты «Всеволожских вестей» отправились в одно из передовых хозяйств района – ЗАО «Племенной завод Приневское». В отличие от большинства совхозов в районе, предприятие не развалилось. На вольные хлеба люди не рвутся, в одиночку ведь работать на земле намного труднее. Сейчас в агрохолдинге трудятся более 700 сотрудников, средняя заработная плата которых составляет около 38 тысяч рублей. Самых трудолюбивых предприятие поощряет. Работников обеспечивают жильем, поэтому люди стремятся работать здесь. На производственную практику приезжает молодежь из Псковской, Новгородской областей. Тесное сотрудничество установлено с Чувашской сельскохозяйственной академией.

За коллективное хозяйство держатся, прежде всего, потому, что доверяют своему бессменному лидеру – Мухажиру Этуеву. Сегодня это, увы, большая редкость.

– Как идет посевная? – спрашиваем у заместителя генерального директора ЗАО «Племенной завод Приневское» Михаила Романова.

– Хорошо, – негромко отвечает он. – В нужном русле. В принципе, все нормально, хотя, честно говоря, проблем хватает. Уже в конце зимы завод был полностью укомплектован к севу: отремонтирован весь инвентарь, подготовлены машины к весне, проверено, просмотрено каждое зёрнышко семян. Если на земле по-настоящему работать – большой толк выйдет. В нынешнем году природно-климатические условия обрадовали. Ранняя апрельская весна позволила все работы провести в срок. Да и почва была готова к вспашке. Знаете, ведь у нас не юга, где посадят черенок в чернозем – на утро дерево вырастет. Приходится вертеться. Пахать и сеять в наших краях – задача действительно не из легких.

Как рассказывает собеседник, в нынешнюю посевную даже легкие заморозки в первые дни мая не нанесли ущерба.

– Ожидаем, что все завершится хэппи-эндом и мы получим в этом году хороший урожай. Если помните, года два назад непогода нанесла огромный вред. Картошку, морковку затопило ливнями. До слез было обидно. Сегодня наш полевой компас – прогноз погоды от Gismeteo. Ориентируемся только на него. Никогда не подводил. Главное, чтобы и дальше синоптики не ошибались, да еще чтобы погода благоволила. Вот на днях перешагнули экватор посевной. Со дня на день завершим посадку свеклы, картошки, капусты. Всего под овощи в нашем хозяйстве планируем засеять 340 гектаров. Уже в воскресенье, 26 мая, приступим к кормозаготовке.

Безусловно, залог высокого урожая – хорошая погода. Но не только от солнца, ветра и дождей зависит эффективность нашей работы. К примеру, необходимы семена, техника и хорошие кадры. Поэтому мы держим курс на привлечение профессионалов, развитие семеноводства и стараемся приобретать современное оборудование. К примеру, вот уже третий год надежным помощником нашей посевной стал чудо-агрегат – автоматическая рассадопосадочная машина «Феррари». Произведена она в Италии. Раньше, до покупки этой удивительной машины, мы работали на старой технике, в управлении которой было задействовано 14 человек.

Оснащена машина разными интересными агрегатами, которые значительно облегчают посевную. К примеру, специальный культиватор для прополки позволяет уничтожать сорняки не только между грядками, но и в непосредственной близости с растениями, – говорит собеседник.

– Здорово, когда есть такая техника, вот только не всем такая машина по карману, – продолжает свой рассказ Михаил Владимирович. – Стоит такой агрегат более 200 тысяч евро. Правда, благодаря правительству Ленинградской области и поддержке губернатора 47­го региона Александра Дрозденко сельское хозяйство пользуется преференциями. Для аграриев, которые приобретают современное оборудование как местного, так и иностранного производства, предусмотрена компенсация в размере 30 процентов от стоимости. Кроме того, есть дотации на мелиорацию.

Дорога ложка к картошке

– Одно наше предприятие готово полностью обеспечить Ленинградскую область картофелем, – говорит Михаил Романов. – Это раньше урожаи «второго хлеба» были весьма скромные. Однако в последние годы на заводе стали снимать по 44 тонны клубней с гектара. Да каких! На уровне европейских стандартов качества. Продукт, бесспорно, ценный. Вот только потребности нашего рынка куда меньше. Да и закупочные цены слишком низкие. Предприниматели за отличную картошку дают 15 рублей за кило. Слишком мало.

К примеру, выставленная на продажу в лучших супермаркетах Санкт-Петербурга продукция продается по цене 40 – 45 рублей за килограмм. Отметим, что при таком раскладе экспортировать всеволожскую картошку можно разве что в Магадан, где один килограмм этой сельхозкультуры стоит 76 рублей. Специалисты утверждают: выход есть. Нужно просто постараться помочь непосредственному производителю.

Вспомним, в Советском Союзе на рынках торговало только крестьянское сословие. Без справки из сельсовета никто не пустил бы торговца на базар. Земледельцы, во всяком случае, не сильно тужили. Теперь аграриям приходится сдавать урожай за копейки перекупщикам. Правда, в последнее время во Всеволожском районе проводятся ярмарки, на которых производители могут напрямую продать выращенный урожай потребителям.

– Во времена Советского Союза крестьяне не волновались по поводу сбыта своей продукции, – с ностальгическими нотками в голосе говорит Михаил Романов. – Времена изменились. Сейчас, сажая картошку, морковку, свеклу и капусту, нужно самостоятельно заботиться о рынках сбыта. Не факт, что выращенная продукция окупится. Аграрий не защищен от рисков. Другое дело, когда профильные ведомства занимаются поиском рынков сбыта. К примеру, для поддержки регионального производителя можно ввести ограничительные меры для фермеров из других регионов или защитные пошлины. Кроме того, местным аграриям сложно конкурировать с дешевой завозной продукцией из Беларуси.

Вот у европейских крестьян не болит голова от хлопот с реализацией урожая. Они загодя знают, что и сколько должны вырастить. Там, наоборот, перепроизводство карается штрафами. Вот бы и нам помогли со сбытом, тогда агрофермы бы не тужили.

– В нынешнем году планируем посадить 150 гектаров картофеля: из них 70 гектаров раннего продовольственного и 80 гектаров семенного высоких репродукций, – рассказывает агроном Владимир Кириллов. – Во все времена для хорошего урожая необходима помощь науки. Поэтому на заводе есть лаборатории, в которых исследователи-селекционеры выводят новые сорта семян.

– На наших полях возделывают как местные сорта «удача» и «невский», так и иностранные red scarlet и red lady, – продолжает собеседник. – Отметим, что семенной материал, выращенный на заводе, пользуется большой популярностью не только в Ленинградской области, но и в других регионах России.

– Картофельную рассаду у нас приобретают даже аграрии с юга, – продолжает Владимир Анатольевич. – Кстати, в Краснодарском крае тоже бывают проблемы с урожаем. Если нас дожди топят, то на юге солнце сушит. Так весь урожай и пропасть может. Строгое соблюдение технологий, правильная вспашка и обработка позволяют вырастить достойный продукт. С данного участка в 34 гектара планируем собрать до 1200 тонн урожая.

– Самое важное в нашей работе – это любовь к земле, – говорит механизатор Виктор Кучер. – Она наша кормилица. Нужно ценить природу. Только вкладывая душу, можно получить богатый урожай. Да, тяжелый у нас труд, изматывающий, но никакой не черный. Так только лодыри могут считать и белоручки. Просто надо вкладывать в производство все силы. Тогда продукция будет хорошей.

Виктор Васильевич работает на современном американском пятикорпусном плуге, который в народе прозвали «джойстик». Приехал он в Ленинградскую область из Украины в начале 2000­х.

– В России совсем другое отношение к трудягам, которые работают на земле, – говорит он. – Да и заработки лучше, чем на моей исторической родине. Когда приехал устраиваться на работу, сразу понял, что останусь трудиться здесь надолго. Все дороги вели в «Приневское».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА