Нерасторопных дорожников лишили премиальных

Ямочный ремонт ударил по карману руководителей дорожных служб Ленинградской области. Из-за медленных темпов работы некоторые получили взыскания в виде выговоров и были лишены премиальной части зарплаты.

– В ходе контрольного объезда дорог в минувшие выходные оказалось, что некоторые руководители не уделяют достаточное количество внимания качеству содержания, – отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский. – Мы не станем ограничиваться только дисциплинарными взысканиями. Не исключено, что в дальнейшем встанет вопрос о служебном соответствии должностям.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, дорожникам необходимо обратить внимание на остановочные павильоны, расположенные вдоль трасс.

Отметим, областные службы за минувшие выходные уложили 12 тысяч квадратных метров асфальта и убрали почти двести кубометров мусора.

Фото Антона ЛЯПИНА