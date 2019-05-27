Малыши в Ленинградской области чаще рождаются по средам

Специалисты Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ подвели итоги рождаемости первых четырех месяцев этого года.

По их данным, за это время в 47-м регионе при поддержке программы «Родовый сертификат» на свет появилось 3849 малышей, при этом мальчиков на 135 больше, чем девочек.

Самым плодотворным месяцем стал апрель и рождались малыши чаще по средам.

Родителями двойняшек стали 68 пар, тройняшек – 3 пары. 1432 женщины родили первенцев, во второй раз стать мамами решились 1485 женщин. Многодетными мамами стали 932 женщины. Средний рост малышей составляет 51,63 см, вес – 3,36 кг. Средний возраст рожениц – 29,7 лет.