Жители Всеволожского района отметили Акатуй

Народный чувашский праздник Акатуй прокатился по аллеям исторического парка Музея-усадьбы «Приютино».

По словам председателя Чувашского культурного общества Ленинградской области Валериана Гаврилова, это традиционный весенний праздник, тесно связанный с земледелием, – длится он больше месяца, а самая яркая часть проводится по окончании полевых работ. Акатуй в дословном переводе с чувашского означает «свадьба плуга».

На торжественную часть праздника прибыли почетные гости – член Совета старейшин Санкт-Петербурга и Ленобласти Антон Салмин, руководитель Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко, представители других национальных объединений.

– У всех народов есть свои любимые и почитаемые праздники, и пока живы традиции – жива культура. Сегодня дан старт этому национальному празднику, в который заложен культурный код народа, он объединяют людей в дружную большую семью, способствуют укреплению межнациональных отношений, – отметил Владимир Михайленко.

Яркая концертная программа, спортивные состязания, национальные угощения – все для дорогих гостей и уважаемых участников Акатуя подготовили его организаторы – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, Дом дружбы Ленинградской области, областное чувашское культурное общество и Чувашский национальный конгресс.

Стоит отдельно упомянуть о выставке, посвященной 90-летию славного сына чувашского народа, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андрияна Николаева, которую представил его родной племянник, член Союза журналистов России, автор нескольких книг Сергей Николаев.

Во время праздника работала съемочная бригада, готовящая серию документальных фильмов к 100-летию Чувашской Республики, которое будет отмечаться в следующем году.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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