Всеволожские выпускники сдают первые экзамены в рамках ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, стартовал Единый государственный экзамен. На базе Всеволожской школы № 3, где работает самый крупный во Всеволожском районе пункт проведения ЕГЭ, выпускники сдают сразу два экзамена, большинство – 75 человек – литературу и 18 – географию.

В списке экзаменующихся выпускники Щегловской СОШ, Свердловского ЦО, Всеволожского ЦО, ЦО «Кудрово», Кузьмоловской СОШ, Рахьинской СОШ, Разметелевской СОШ, Романовской СОШ, Янинской СОШ, ВСОШ № 6, ВСОШ № 2, ВСОШ № 4, ВСОШ № 5, ВСОШ № 3, Кудровского ЦО № 1. Все остальные экзамены в рамках ЕГЭ тоже будут проходить здесь.

Всеволожская школа № 3 является главной площадкой проведения ЕГЭ уже двенадцать лет. По словам руководителя ППЭ-7 Марины Нечаевой, заместителя директора ВСОШ № 3 по УВР, «дети волнуются всегда. Поведение у них разное – у кого-то руки трясутся, а у кого-то, наоборот, наступает эйфория. Выпускники реагируют по-разному. Это же экзамен, который влияет на поступление».

– За годы проведения ЕГЭ, – вспоминает Марина Юрьевна, – случалось разное, иногда приходилось и к медику обращаться, он постоянно дежурит в школе во время экзаменов. Кого-то чаем отпаивали, кому-то сладкая конфета помогала восстановить силы и душевное равновесие. Но ни разу за двенадцать лет никто не уходил с госэкзамена.

В коридорах возле аудиторий установлены кулеры с водой. На экзамен брать с собой воду запрещено, чтобы случайно не испортить экзаменационные бланки, которые заполняются в единственном экземпляре. У каждой из семи аудиторий списки выпускников, вход на экзамен – строго по паспортам. Все происходящее в классных комнатах снимается на видеокамеры и транслируется в штаб ППЭ, где общественные наблюдатели могут увидеть ход экзаменов.

С началом ЕГЭ выпускников Всеволожского района поздравил Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Отвечая на традиционные вопросы журналистов, он сказал:

– Всё идет в штатном режиме. Процедура четко отработана на федеральном и региональном уровне. Цель посещения ППЭ – проверить готовность к ЕГЭ. И, конечно, пожелать ребятам удачи.

Что касается нового в проведении государственного экзамена, то он становится еще более технологичным, хотя, может быть, это и не заметно для наших выпускников. КИМ теперь в полном объеме распечатываются в аудитории, в присутствии участников проведения экзамена, сканирование тоже проходит в аудиториях и направляется по защищенным каналам информации для проверки. Это ускоряет процесс, делает его более прозрачным и технологичным.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА