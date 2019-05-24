У Всеволожской больницы вырастет аллея из туй

В минувший четверг, 23 мая, на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы появилась аллея из туй.

Деревья посадили сотрудники рентгенологического отделения и гаража больницы – победители конкурса, проводимого в рамках Всероссийской экологической акции «Круг жизни», сообщает пресс-служба ВКМБ.

В апреле этого года во Всеволожской КМБ проводилась акция «Саженцы в обмен на вторсырье». Тогда сотрудники больницы собрали более тонны макулатуры. По условиям конкурса для озеленения территории были получены саженцы туй взамен на сданное вторсырье. Каждое дерево отмечено именной табличкой. Сотрудники подразделений больницы, которые посадили саженцы, пообещали и дальше заботиться о зеленых подопечных.