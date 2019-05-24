Стартовали работы по благоустройству общественных территорий в Кузьмоловском

В Кузьмоловском началось благоустройство общественных территорий в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

В феврале этого года состоялось голосование, в ходе которого жители выбрали те общественные территории, которые, на их взгляд, нуждались в благоустройстве в первую очередь.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузьмоловского поселения, на данный момент в сквере вдоль домов по ул. Железнодорожной, 20–22 рабочие демонтировали старое асфальтовое покрытие. В зеленой зоне вымостят тротуарные дорожки, обустроят газон. По итогам благоустройства здесь появятся полукруглые садово-парковые диваны и урны, откроется первая в Кузьмоловском уличная библиотека. Работы планируется закончить в июле.

В ближайшие дни приступят к обустройству еще одной общественной территории поселка, ограниченной домами 9–11 по улице Строителей. Детская игровая площадка в парке станет первым этапом реализации масштабного проекта по благоустройству общественной зоны вдоль домов по улице Строителей, где обустроят пешеходный дорожки, площадки для отдыха и спортивные уголки.

Кроме того, в поселке начинаются мероприятия по выпиловке аварийных и сухих деревьев, кронированию тополей по адресам: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 3; ул. Ленинградское шоссе, д. 6; ул. Школьная, д. 18–20; ул. Строителей, д. 3; ул. Железнодорожная, д. 18А; ул. Железнодорожная, д. 4; ул. Молодежная, д. 16–18; ул. Школьная, д. 10.