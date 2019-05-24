Лучший зоотехник Всеволожского района работает в ЗАО «Приневское»

Во Всеволожском районе выбрали лучшего техника-биолога. Конкурс, в котором приняли участие шесть специалистов из трех хозяйств, состоялся сегодня, 24 мая.

Победителем конкурса был признан зоотехник ЗАО «Племенной завод Приневское» Мифтили Джабраилов. Второе место заняла Тамара Хайрова из ООО СПК «Пригородный». Бронзовым призером признана Елена Кондратьева из ЗАО «Племенной завод Приневское». Награждал участников заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков.

Победитель представит район на областном состязании. Участники конкурса сдавали экзамен по теории селекции, а также демонстрировали свои знания на практике.

– Такие мероприятия проводятся для того, чтобы фермеры поняли важность селекции, – сказал начальник отдела производства ЗАО «Племенной завод Приневское» Михаил Романов. – Ведь сейчас в нашем животноводстве идет процесс вырождения. Буренки становятся все мельче. Мы предлагаем решить эту проблему путем искусственного осеменения. Этот метод работы уже опробован в пилотных хозяйствах и дает ощутимые результаты. Многие скотоводы и хотели бы получать от животных большего привеса и удоя, но не вкладывают в скотину должных сил и средств. Скрещенные породы способны давать до 30 литров. Но это только при хорошем уходе.

– Задачи зооинженеров – обеспечить здоровый и своевременный приплод и вырастить из него здоровых высокопродуктивных коров, – говорит судья конкурса, зоотехник из СПК «Пригородный» Дарина Захарова. – Рутинной работы в нашем деле нет. К примеру, у нас в хозяйстве беспривязное содержание скота, позволяющее получать более высокие надои. В этом случае коровы имеют свободный доступ к корму, а компьютер считывает информацию с чипа на ноге. Датчик определяет активность животного, количество шагов и время, потраченное на отдых в стойлах, а из этого уже делаются выводы о здоровье животных.

– Сегодня в нашем хозяйстве насчитывается 2500 голов крупного и мелкого рогатого скота, – говорит зоотехник-селекционер ЗАО «Племенной завод «Приневское» Наталья Гайченя. – Из них 915 – это дойные коровы, а 800 – дойные козы, остальные животные мясных пород. Надой молока с одной коровы на нашей ферме в прошлом году составил 9947 литров с одной коровы, 740 литров – с козы. Это хороший показатель. Среди лучших производителей – американские и канадские «женихи».

Ирэн ОВСЕПЯН

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