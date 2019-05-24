Во Всеволожском районе работает лучшее звено газодымозащитной службы Ленобласти

Сегодня, 24 мая, на базе 61 пожарно-спасательной части в Тихвине состоялись ежегодные соревнования между звеньями газодымозащитной службы подразделений ГКУ «Леноблпожспас».

В состязании приняли участие пять команд, прошедшие в полуфинал. Участники соревнований состязались в прохождении полосы препятствий, выполнении упражнения «поисково-спасательные работы» в газодымокамере.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место завоевала команда Всеволожского района, второе место – команда Кировского района, третье место у команды Бокситогорского района

Победители будут участвовать в финале соревнований среди федеральных и муниципальных команд, которые пройдут 30 мая в г. Сосновый Бор.

Фото пресс-службы ГКУ «Леноблпожспас»