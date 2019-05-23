Фонд соцстрахования закупил 580 кресел-колясок для инвалидов области

Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ провело закупку 580 комнатных и прогулочных кресел-колясок для инвалидов. Общая сумма закупки составила 9,6 млн руб.

В ближайшее время специалисты Фонда с участием общественной организации инвалидов проведут проверку технических характеристик изделий на соответствие условиям государственных контрактов. После проверки начнется выдача направлений инвалидам на получение кресел-колясок согласно рекомендациям индивидуальных программ реабилитации или абилитации.

Подать заявление на получение технических средств реабилитации или протезно-ортопедических изделий можно лично в районных представительствах регионального отделения Фонда, через МФЦ, почтовым отправлением или через электронный портал «Госуслуги».