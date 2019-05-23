Тысячи выпускников Всеволожского района прощаются со школой

С 23 по 25 мая в 34 общеобразовательных учреждениях Всеволожского района прозвучит последний звонок. Торжественные линейки пройдут для более 3 000 вчерашних школьников района – 2 712 выпускников 9-х классов и 1 020 выпускников 11-х классов. Большинство торжественных мероприятий пройдут в субботу, 25 мая.

– Вы сегодня на пороге новой жизни, – отметил в поздравительном обращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Кто-то после школы продолжит учебу, кто-то начнет работать, постигая азы рабочих профессий, кто-то предпочтет карьеру военного или государственного, муниципального служащего. Хочу пожелать всем успешной сдачи экзаменов, хорошего настроения, счастья и добра! В добрый путь, дорогие выпускники!

Фото Антона ЛЯПИНА из архива