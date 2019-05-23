Такая корова нужна самому

Пятый ежегодный аукцион племенных животных Ленинградской области прошел в деревне Энколово на базе конноспортивного клуба «Дерби». Без малого сотню нетелей (беременных, нетелившихся коров) объединили в 66 лотов, самый крупный из которых насчитывал 33 коровы.

Всеволожский район представляли два племенных хозяйства – ООО «СПК «Пригородный» и ЗАО «Племенной завод Приневское».

Нетель из «Приневского» с необычной кличкой Ветхая заявили по начальной цене в 160 тысяч рублей – это дорого, но того стоит. По словам зоотехника-селекционера Натальи Гайчени, коровка имеет папу – именитого канадского быка-производителя, и маму, которая уже показала рекордные надои более 11,5 тысячи литров в год.

Совхоз «Пригородный» представил на аукцион нетель с говорящей кличкой Цена, начальная стоимость которой была назначена в 140 тысяч рублей. Зоотехник-селекционер Дарина Захарова уверена, что папа – американский бык-производитель и мама – рекордсменка по надоям, позволят продать Цену по настоящей цене.

Всего в аукционных торгах приняли участие 57 племенных хозяйств региона.

– Сегодня в Ленинградской области – самое высокопродуктивное в России молочное стадо. Коровы в племенных хозяйствах в среднем дают от 8 до 13 тысяч кг молока в год, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель. Мы готовы делиться нашим поголовьем с сельхозпредприятиями всей страны, – прокомментировал итоги аукциона заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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