Подведены итоги конкурса «Пасхальные узоры»

Во Всеволожской детской школе искусств 22 мая состоялось чествование призеров районного конкурса детского декоративно-прикладного искусства, проходившего в рамках XIII Всеволожского районного фестиваля православной культуры.

В конкурсе участвовали дети от 6 до 16 лет, выполнившие работы в соответствии с заданными темами: «Пасхальные христианские сюжеты», «Светлое Христово Воскресение – дела благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи», «Традиции Пасхальной (Светлой) недели», «Пасхальные дары и поздравления к Пасхе».

В конкурсе «Пасхальные узоры» участвовали 35 учреждений, представивших работы 161 школьника, многие из которых стали призерами в разных возрастных группах. Первые места жюри присудило Полине Вальковой (ДШИ пос. им. Морозова), Ксении Колесник (ДШИ им. Глинки), Дарье Середницкой (ДШИ им. Глинки), Полине Драко (ДШИ им. Глинки), Алексею Воронову (Колтушская ЦКС), Дарье Носиковой (Колтушская ЦКС), Александре Липиной (ВСОШ № 3), Василисе Жук (ВСОШ № 3). Кроме того, 19 человек были отмечены дипломами 2-й степени и 13 – дипломами 3-й степени.

Чествование призеров конкурса сопровождалось концертом, в котором участвовали: Народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль преподавателей ДШИ им. Глинки «Элегия», исполнивший «Христос воскресе!» композитора Кастальского; хореографический ансамбль «Феерия» (ДШИ им. Глинки) с танцами «Журавлики», «Полька» и «Задоринки»; Семен Сергеев, исполнивший на гуслях «Сказ» Веры Городовской; поэт Надежда Ведерникова («Родник»), автор-исполнитель Николай Еремин.

Дипломы победителям конкурса вручали: и.о. главы администрации Всеволожска Маргарита Фролова, представитель районной администрации Елена Усик, настоятель Храма Богоявления Господня в пос. Разметелево священник Сергий Ломакин.

Соб. инф.

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ