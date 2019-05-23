Бизнес поддерживает ЗОЖ

В парке возле Всеволожского центра культуры и досуга 22 мая провели необычное мероприятие «Бизнес – за здоровый образ жизни». Его организатором выступил Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания.

В парке под музыку под руководством опытных инструкторов делали упражнения бизнесмены из города Всеволожска, пожилые люди и представители городского Центра занятости.

24 мая по всей России будет отмечаться День предпринимателя. А неделя с 17 по 24 мая в Ленинградской области была названа «Неделей предпринимательства». В эти дни прошло много тематических мероприятий. В частности, 19 мая в Санкт-Петербурге провели конкурс «Бизнес-признание». Его организатором выступил комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. В номинации «Лучший бизнес-проект в сфере ЗОЖ» отличились жители города Всеволожска: первое место завоевала Юлия Кургузкина (ООО «Атлетико»). Решающим фактором в оценке жюри послужило то, что ООО «Атлетико» проводит бесплатные занятия по скандинавской ходьбе для пожилых людей. У нас много предпринимателей занимается с детьми, а вот с людьми серебряного возраста, к сожалению, занимаются редко. Третье место в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере ЗОЖ» заняла Вероника Богдашова (спортивный клуб «Ника»).

22 мая Юлии Кургузкиной было дано почетное право начать спортивную акцию «Бизнес – за здоровый образ жизни». Юлия Вячеславовна – чемпионка России по лыжным гонкам, победитель первого Гран-при России по скандинавской ходьбе, призер этапа Кубка мира по скандинавской ходьбе. Одновременно – руководитель клуба по скандинавской ходьбе «Ходим с Юлей», директор Всеволожского центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и спортивного клуба «Атлетико».

Продолжил разминку Геннадий Мельников, инструктор по йоге. Каждое воскресенье в 9 часов 30 минут в Румболовском парке, возле храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, он проводит бесплатную зарядку на свежем воздухе.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА