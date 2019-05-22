О межнациональном диалоге рассказали в Музее «Дорога жизни»

Вопросы этнического многообразия Ленинградской области обсудили на Совете при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Мероприятие состоялось сегодня, 22 мая, в филиале Центрального военно-морского музея – Музее «Дорога жизни».

Областные чиновники, представители диаспор и общественных организаций рассказали о новых формах диалога, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Не секрет, что каждый из 193 народов России обладает самобытной культурой и языком, которые нуждаются во внимании, сохранении, развитии и популяризации.

– Диалог с представителями разных диаспор и общин направлен на поиск эффективных форм взаимодействия в сфере межнациональных отношений, – считает вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов. – Эффективная реализация национальной политики невозможна без диалога. Только вместе мы можем решить вопросы цивилизованной интеграции. За последний год в этой сфере наметилась тенденция позитивных изменений.

– Во Всеволожском районе особое внимание уделяется гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, проводятся фестивали культур, – рассказывает начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая. – Для школьников организуются уроки дружбы. К примеру, среди самых активных диаспор – представители марийской общины. Они охотно рассказывают об обычаях и традициях своего народа. В перспективе планируется провести и другие акции, направленные на знакомство с разными народами.

Ирэн ОВСЕПЯН