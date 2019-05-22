Ольга Васильева выступила перед участниками форума учителей в Выборге

Сегодня в Выборге с рабочим визитом находится министр просвещения РФ Ольга Васильева. Она принимает участие в работе Всероссийского форума молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство».

По словам Ольги Васильевой, Ленинградская область занимает особое место в системе образования страны. В регионе работают инновационные площадки образования всех уровней, внедряются современные образовательные программы, активно развивается профессиональное сообщество педагогов.

– Ленинградская область стремится оказаться среди лидеров страны по качеству образования. Средний возраст учителей в регионе – 42 года. Это говорит о том, что у нас идет приток молодых кадров, а значит, эффективно действует целая система льгот и преференций для молодых педагогов, – отметил в своем выступлении на форуме глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Кроме того, он подчеркнул, что Ленобласть старается включаться в реализацию нацпроекта «Образование». Только в 2019 году на проект «Успех каждого ребенка» будет потрачено 113 млн рублей, а на проект «Современная школа» – 625 млн рублей. Ленинградская область также входит в число субъектов, где соблюдаются поручения президента по уровню заработной платы для педагогов.

Также на форуме Александр Дрозденко рассказал о новой инициативе региона. Ленинградская область готова при реализации программы «Земский учитель» выделять средства на приобретение жилья.

– Мы считаем необходимым к «земскому миллиону» добавлять средства на покупку однокомнатной квартиры. Это называется социальная инвестиция, и мы ее реализуем, – заявил Александр Дрозденко.

Напомним, с 20 по 22 мая в Выборге проходит Всероссийский форум молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство», в котором принимают участие около 500 педагогов.