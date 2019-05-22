На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом ограничат движение

С 22 мая по 2 июня будет перекрыта одна полоса движения на участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом.

Ограничение связано с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

– Будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвертой полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, – сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, что с 23 по 27 мая на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе до вантового моста будут перекрыты две полосы движения.