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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом ограничат движение

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С 22 мая по 2 июня будет перекрыта одна полоса движения на участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом. 

Ограничение связано с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

– Будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвертой полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, – сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, что с 23 по 27 мая на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе до вантового моста будут перекрыты две полосы движения.

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