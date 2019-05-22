Выбран председатель Молодежного совета Всеволожского района

В минувший вторник, 21 мая, в молодежном центре «А – 80» состоялась первая встреча нового состава Молодежного совета района. На мероприятии выбирали председателя совета, его заместителя и секретаря.

Официальное открытие нового молодежного пространства планируется в ближайшее время. Члены Молодежного совета стали первыми гостями центра. Здесь их радушно встретили чаем и сладкими угощениями.

Первым собравшихся поприветствовал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Официальное открытие еще не состоялось, но я очень рад, что сегодня вы все собрались именно здесь. Коворкинг-центр «Альфа» задал очень высокую планку, и мы просто обязаны соответствовать этому уровню.

Он рассказал, что приоритет в новом центре будет отдаваться музыке. Для этого здесь имеются все необходимые инструменты. Само пространство находится в нежилом здании, а значит, молодые таланты во время концертов и репетиций не будут мешать никому громкой музыкой. Кстати, желающие заниматься творчеством уже нашлись. Активная молодежь района сформировала свою группу, которая получила название в честь нового молодежного центра. Группа «А – 80» в этот день также выступила с песней собственного сочинения.

По итогам голосования председателем совета был назначен Николай Рубан из Свердловского поселения. В прошлом Николаю уже доводилось быть председателем как районного Молодежного совета, так и совета своего поселения. За плечами у него 15 лет работы в сфере молодежной политики. Его заместителем стал сотрудник молодежного центра «Альфа» Федор Исаев. Проживает он в Санкт-Петербурге, но часто бывает во Всеволожске как по работе, так и по зову сердца. Почетное место секретаря заняла Наталья Середа из Щегловского поселения. В прошлом она была председателем совета своего поселения.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА