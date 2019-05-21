Во Всеволожском доме-интернате для пожилых оборудовали поле для игры в крокет

Завтра, 22 мая, на территории Всеволожского дома-интерната для пожилых людей в поселке им. Свердлова откроется площадка для игры в крокет.

Небольшое поле в 50 квадратных метров рассчитано на двух игроков. Покрытие – искусственное, так что играть можно круглый год. Сотрудники интерната к обустройству зоны для крокета подошли основательно: закупили профессиональное оборудование и прошли специальные курсы, чтобы напомнить и рассказать своим подопечным, как правильно играть в городки.

Кстати, на территории интерната уже есть площадка для игры в мини-гольф, ее открыли осенью прошлого года. И это поле не пустовало даже зимой, искусственное покрытие все время чистили.