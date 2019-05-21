Фестиваль «Борисоглебский соловей» вышел на новый уровень

На берегу Невы в Свердловском городском поселении 19 мая по благословению настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца протоиерея Иакова Амбарцумова в третий раз прошел православный патриотический фестиваль «Борисоглебский соловей». Он был посвящен Дню памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба и 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Традиционно в фестивале принимают участие прихожане храма и учащиеся воскресной школы, творческие коллективы, учащиеся и жители поселка им. Свердлова. Однако в этом году благодаря проведению отборочного тура в Александро-Невской лавре фестиваль заинтересовал молодежь из других поселений Всеволожского района и Санкт-Петербурга.

Ежегодно почетным гостем фестиваля является лауреат российских и международных конкурсов казачий ансамбль имени А.М. Красноперца «Атаман». Профессиональные артисты вновь порадовали зрителей старинными и современными казачьими песнями.

Все выступающие были награждены дипломами и памятными подарками.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА