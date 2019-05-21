Турнир по дзюдо в Сертолово собрал 450 участников

В Сертолово в минувшие выходные проходил XV традиционный турнир по дзюдо «День защиты детей».

Эти соревнования проводятся с 2010 года, и каждый раз на турнир приезжают команды из разных регионов России и ближнего зарубежья.

В этом году в лично-командном турнире принимали участие команды из Туркменистана, Дагестана, Ленинградской, Псковской, Архангельской и Новгородской областей, Твери, Калининграда и Санкт-Петербурга.

На татами вышли более 450 юных любителей дзюдо 2002–2009 годов рождения. Спортсменам были запрещены броски с колен, броски прогибом или через голову. На каждый поединок отводилось по две минуты.

Победители и призеры в своих возрастных группах награждались медалями и грамотами, занявшим первые места вручали кубки. Отдельных призов удостаивали спортсменов, проявивших сильную волю к победе, но не взявших призовые места. В командном зачете 1 место заняла команда «Олимпийские надежды», 2 место – СШОР имени Рахлина, на 3 месте команда «Адмиралтеец».

Евгений МАКАРОВ

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