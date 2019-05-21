Парад кадетских классов прошел во Всеволожске

На Юбилейной площади города Всеволожска 20 мая состоялся парад кадетских классов Всеволожского района, в котором приняло участие 15 классов из 12 общеобразовательных школ.

К этому дню воспитанники старательно готовились несколько месяцев. Для большинства ребят это первый парад в их жизни. Торжественное мероприятие было посвящено вручению каждому специализированному классу флага Кадетского движения Всеволожского района.

На параде были отмечены самые выдающиеся коллективы, которым были вручены почетные ленты на флаг «Лучший кадетский класс». По итогам 2018–2019 учебного года лучшими стали: 5 «К» класс Гарболовской школы, 7 «К» класс Бугровской школы, 8 «К» класс Свердловского центра образования, 9 «К» класс Всеволожской школы № 3, 11 «К» класс Всеволожской школы № 3.

С приветственным словом выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В своем выступлении руководитель района отметил, что такого количества кадетских классов, как во Всеволожском районе, в Ленинградской области нет больше нигде.

После официальной части кадетские классы прошли торжественным маршем перед гостями и зрителями, с гордостью продемонстрировав навыки строевой подготовки.

Татьяна САЕВИЧ

Фото Антона ЛЯПИНА